Wie Nadja Vohse und Stefan Gärtner dem historischen Eckgebäude am Winckelmannplatz neues Leben eingehaucht haben - und welche Pläne sie für das zu DDR-Zeiten als Bar-Café Altmark bekannte Tanzlokal schmieden.

Nadja Vohse und Stefan Gärtner betreiben in Stendal im Eckgebäude Breite Straße 18 seit einem Jahr erfolgreich das Gästehaus „Am Winckel“.

Stendal - Was für ein Start zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal: Damals eröffneten Nadja Vohse und Stefan Gärtner ihr Gästehaus „Am Winckel“ - und legten damit den Grundstein für ihre Erfolgsgeschichte. Das ist jedoch erst der Anfang. Denn das Betreiber-Duo hat bereits neue Pläne für ein ganz besonderes Stück Stendaler Stadtgeschichte, das vielen von früher in Erinnerung sein dürfte.