Bürger bemängelt Zustand mancher Waldwege in und um Möckern

Möckern - „Bei stärkerem Regen wie in den zurückliegenden Tagen ist der Verbindungsweg entlang des Spielplatzes Waldstraße mit einigen großen Pfützen übersät“, so Heinz Herbst. Fußgänger und Radfahrer haben es hier schwer, trockenen Fußes entlang zu gehen oder zu fahren. Der Verbindungsweg führt direkt am Spielplatz und an der Skater-Anlage vorbei. Die Anlage, so Frank von Holly, wurde im Jahr 1998 gemeinsam mit Ideen der Kinder neu gestaltet. So sind dort unter anderem auch eine Sonnenuhr und ein Maya-Tempel zu finden. In den Maya-Tempel führt mittlerweile ein großes Loch, welches da eigentlich nicht hingehört. Radspuren von Autos zeugen davon, dass die hintere Einfahrt zur Kindertagesstätte „Birkenhain“ zum Wenden benutzt wird. Frank von Holly: „Abends wird hier auch geparkt, was nicht gestattet ist.“ Der Stadtbürgermeister sicherte zu, sich um die Angelegenheit zu kümmern. In Absprache mit dem Bauhof sollte es machbar sein, die schlechtesten Stellen, an denen sich stets das Regenwasser sammelt, zu verfüllen.