Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) macht sich Sorgen um die Sicherheit der Bürger, nachdem sensible Gefängnispläne in die Hände von Gefangenen geraten sind.

Hinter den Gefängnismauern haben Häftlinge einen Plan bekommen, der nicht in ihre Hände gehört.

Burg. - Ein sensibler Lageplan ist in die Hände von Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Burg gelandet. Als erste Konsequenz ist Gefängnisleiterin Ulrike Hagemann in der vergangenen Woche freigestellt worden. Geht es nach Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) soll als weitere Konsequenz ein umfangreicher Sicherheitscheck erfolgen.