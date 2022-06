Burger Cafè „Ete & Elsa“ sorgt am Stadtrand für Strand-Atmosphäre

Ein Café an der Niegripper Chaussee/Siedlung in Burg: Warum „Ete & Elsa“ Besucher anlocken sollen.

Burg - Eigentlich fehlt nur noch der große Pool, wenn Sand und Sonne genauso vorhanden sind wie frischer Kaffee, hausgemachter Kuchen oder ein kleiner Imbiss nach alten Rezepten. Hier, in der Niegripper Chaussee/Siedlung, wo die Stadt am Rande von Burger Küchen, der Eisenbahnlinie und einer Wiesenschlenke an der Paddenmühle zu Ende ist, sorgt Steffi Lingner für einen Hingucker, mit dem niemand (mehr) rechnet. Wer tatsächlich neugierig ist, darf gern auf einen Zwischenstopp bei „Ete & Elsa“ einkehren und zur Ruhe kommen. Natürlich nicht ohne die Frage zu stellen, was es mit dieser ungewöhnlichen Namensbezeichnung auf sich hat.