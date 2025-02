Burg. - Etwas später als in den vergangenen Jahren beginnt die Saison am Weinberg. Fiel der Startschuss sonst am Osterwochenende, geht es in diesem Jahr erst am 16. Mai los. Und das ist nicht die einzige Veränderung in der kommenden Saison.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.