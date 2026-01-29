weather bedeckt
  4. Digitalisierung im Gesundheitsbereich: Zerstören Online-Apotheken den Handel vor Ort?

Der wachsende Einfluss von Versandapotheken verändert das Kaufverhalten vieler Kunden. Auch Apotheken in Gardelegen spüren die Folgen

Von Elisa Schulz 29.01.2026, 08:00
Durch das große Angebot an Online Apotheken sorgt für Probleme für Pharmazeuten vor Ort. Symbolfoto: IMAGO/Future Image

Gardelegen - Der Apothekenmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der wachsende Online-Handel verändert das Einkaufsverhalten vieler Kunden – mit deutlichen Auswirkungen auf Apotheken vor Ort. Auch in Gardelegen macht sich diese Entwicklung immer stärker bemerkbar.