Der wachsende Einfluss von Versandapotheken verändert das Kaufverhalten vieler Kunden. Auch Apotheken in Gardelegen spüren die Folgen

Durch das große Angebot an Online Apotheken sorgt für Probleme für Pharmazeuten vor Ort.

Gardelegen - Der Apothekenmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der wachsende Online-Handel verändert das Einkaufsverhalten vieler Kunden – mit deutlichen Auswirkungen auf Apotheken vor Ort. Auch in Gardelegen macht sich diese Entwicklung immer stärker bemerkbar.