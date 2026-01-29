Digitalisierung im Gesundheitsbereich Zerstören Online-Apotheken den Handel vor Ort?
Der wachsende Einfluss von Versandapotheken verändert das Kaufverhalten vieler Kunden. Auch Apotheken in Gardelegen spüren die Folgen
Gardelegen - Der Apothekenmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der wachsende Online-Handel verändert das Einkaufsverhalten vieler Kunden – mit deutlichen Auswirkungen auf Apotheken vor Ort. Auch in Gardelegen macht sich diese Entwicklung immer stärker bemerkbar.