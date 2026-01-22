Im März ist Bürgermeisterwahl in Gommern. Der parteilose Amtsinhaber Jens Hünerbein und AfD-Kandidat Phillipp-Anders Rau möchten als Stadtoberhaupt ins Rathaus einziehen.

Kampf ums Rathaus: Amtsinhaber und AfD-Kandidat stellen sich zur Wahl

In Gommerns Rathaus wird im März der Chefsessel neu besetzt - zwei Kandidaten stehen zur Wahl.

Gommern - Am 22. März stehen zwei Kandidaten um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters von Gommern zur Wahl. Darüber hat der Wahlausschuss der Stadt Gommern in öffentlicher Sitzung entschieden. Die Bürgermeisterwahl ist erforderlich, weil die siebenjährige Amtszeit von Jens Hünerbein am 30. Juni 2026 endet.