Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik auf, in Magdeburg stehen zwei Tage Busse und Bahnen still. Das hat auch Auswirkungen auf das Jerichower Land und die NJL.

Burg/Genthin - Die Gewerkschaft Verdi beschert der Landeshauptstadt zwei Tage ohne Bus und Bahn. Am 29. Februar 2024 startet bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) ein 48-stündiger Ausstand, um die laufenden Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) zu befeuern. Wie ist die Lage im Jerichower Land?

Im Landkreis wird die Sache mit einer Prise Gelassenheit beobachtet. Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) sowie die Personennahverkehrsgesellschaft Burg und die Personennahverkehrsgesellschaft Genthin werden nicht bestreikt, so Geschäftsführer Thomas Schlüter auf Nachfrage.

Unterschiedliche Tarife in Stadt und im Landkreis

Bei der NJL liegt der Fall etwas anders als bei der großen MVB, wenn man so will. In der Vergangenheit habe man sich auf einen Tarifvertrag verständigt und habe sowas wie einen Streikfrieden, so der Hintergrund. Konkret gilt bei der NJL der Rahmentarifvertrag Arbeitgeberverband öffentlicher Nahverkehrsunternehmen (AVN). Bei den MVB werden die Löhne nach dem TV-N Sachsen-Anhalt gezahlt, dem Tarifvertrag Nahverkehr. Hier fordert Verdi Nachbesserungen. Zwei Verhandlungsrunden sind bislang gescheitert, eine dritte ist für den 20. März geplant.

Und was hat der Streik nun mit der NJL zu tun? Die könnte direkt betroffen sein, steuern doch Busse der Linie 720 (ist von Loburg über Möckern, Nedlitz und Heyrothsberge im Einsatz) Magdeburg an. Endstation ist der ZOB am Hauptbahnhof. „Viele werden wohl alternativ diesen Bus nutzen“, so die Einschätzung von Thomas Schlüter. Das heißt, es wird ein erhöhtes Fahrgastaufkommen geben.

Die Linie 720 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land pendelt zwischen dem Landkreis und der Landeshauptstadt Magdeburg. Foto: Marco Papritz

Kunden wie Berufspendlern wird empfohlen, sich direkt bei der Nahverkehrsgesellschaft im Internet oder über die Insa-App über die Fahrten und Abfahrtzeiten zu informieren. Hier werden Informationen zu möglichen Beeinträchtigungen hinterlegt.