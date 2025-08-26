Noch mehr Leerstand in Burg? Emanuel Conrady zieht weg: So geht es jetzt im Café Rotfuchs und am Weinberg weiter
Das Café Rotfuchs in Burg ist bei Frühstücks-Fans beliebt - ebenso wie der Weinberg mit seinen wöchentlichen Konzerten. Doch nun ziehen Emanuel Conrady und Familie aus Burg weg. Was heißt das für seine Unternehmen im Jerichower Land?
Burg. - Es ist eine der letzten Anlaufstellen in der Schartauer Straße, die am Morgen wirklich gut besucht sind: Das Café Rotfuchs am Magdalenenplatz. Doch nun zieht Conrady weg - was heißt das für den Rotfuchs?