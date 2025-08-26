Das Café Rotfuchs in Burg ist bei Frühstücks-Fans beliebt - ebenso wie der Weinberg mit seinen wöchentlichen Konzerten. Doch nun ziehen Emanuel Conrady und Familie aus Burg weg. Was heißt das für seine Unternehmen im Jerichower Land?

Emanuel Conrady zieht weg: So geht es jetzt im Café Rotfuchs und am Weinberg weiter

Emanuel Conrady in seinem Café Rotfuchs am Magdalenenplatz in Burg.

Burg. - Es ist eine der letzten Anlaufstellen in der Schartauer Straße, die am Morgen wirklich gut besucht sind: Das Café Rotfuchs am Magdalenenplatz. Doch nun zieht Conrady weg - was heißt das für den Rotfuchs?