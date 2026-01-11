Die Arbeitslosigkeit im Jerichower Land steigt. Über 3.400 Bewohner im Landkreis stehen derzeit ohne einen Job da. Gleichzeitig sind viele Stellen unbesetzt. Wie passt das zusammen?

Die Spuren der Wirtschaftsflaute sind am Arbeitsmarkt nach wie vor deutlich sichtbar. Auch im Jerichower Land.

Burg/Genthin - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Jerichower Land spitzt sich zu. Derzeit sind über 3.400 Bewohner arbeitslos gemeldet - mehr als vor einem Jahr. Dabei gibt es viele offene Stellen.

Es ist kompliziert. 3.482 Bewohner im Landkreis waren im Dezember 2025 arbeitslos gemeldet. Zum Vergleich: ein Jahr zuvor waren es „nur“ knapp über 3.200.

Konjunktur und hohe Preise - Unternehmen entlassen Mitarbeiter im Jerichower Land

Laut Agentur für Arbeit wird der Arbeitsmarkt im Landkreis durch wirtschaftliche Herausforderungen wie die schwache Konjunktur und die hohen Preise für Rohstoffe beeinflusst. Dies führe dazu, dass einige Unternehmen „Personal freisetzen“ - sprich Mitarbeiter entlassen - oder geplante Investitionen, die zu Neueinstellungen führen würden, in die Zukunft verschieben.

Auf der anderen Seite besteht aber weiterhin ein hoher Bedarf an Fachkräften in speziellen Branchen. „Allerdings entsprechen nicht immer die Qualifikationen der arbeitslosen Personen den Anforderungen der Arbeitsplätze“, so Georg Haberland, Sprecher der Agentur für Arbeit.

Im Industrie- und Gewerbepark in Burg ist eine Vielzahl an Arbeitsplätzen zu finden. Foto: Marco Papritz

Die meisten - insgesamt über 160 - Stellenangebote sind im Bereich der Fertigungstechnischen Berufe wie Mechatroniker, der Fertigungsberufe (144) wie Maschinen- und Anlagenführer sowie der Verkehrs- und Logistikberufe (117) wie Berufskraftfahrer zu finden.

„Allgemein hoch ist der Bedarf aber auch in Dienstleistungs- und Pflegeberufen“, ergänzt Haberland.

Grundsätzlich gilt die Faustformel „Je besser die Qualifikation, desto höher sind die Chancen auf eine zügige Integration in den Arbeitsmarkt“, heißt es weiter auf Nachfrage. Die Möglichkeiten können übrigens durch Weiterbildungen und der Bereitschaft zur Mobilität erhöht werden.

Gut für junge Leute im Jerichower Land. Sie haben beste Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. Denn das Angebot ist laut Agentur für Arbeit größer als die Zahl der Bewerber.

Um sich eine passende Ausbildung zu finden, sind eine frühzeitige Berufsorientierung und ein Kontakt zu Ausbildungsbetrieben etwa bei Messen sowie praktische Erfahrungen besonders hilfreich.

Tricor im Gewerbegebiet in Burg: 24 Mitarbeitern wurde hier im Herbst 2025 unvermittelt die Kündigung ausgehändigt. Foto: Henning Paul

Die demografische Entwicklung im Landkreis ist eine große Herausforderung. Derzeit und in Zukunft noch viel mehr. Nach einer Prognose des Statistisches Landesamtes Sachsen-Anhalt wird sich die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter (20 bis 67 Jahre) im Zeitraum von 2023 bis 2040 von über 51.000 auf knapp über 38.566 Personen reduzieren.

Das entspricht einem Rückgang um etwa ein Viertel, „der zukünftig voraussichtlich wieder zu einer Senkung der Arbeitslosigkeit beiträgt, aber insbesondere zu einer erheblichen Reduzierung des Arbeitskräftepotential führt“, verdeutlicht Georg Haberland.

Daher gelte es alle Potentiale zu heben. „Unternehmen sollten deshalb schon heute in Berufsausbildung investieren, vorhandene Potentiale in der Belegschaft nutzen und auch Personen mit Vermittlungshemmnissen oder Migrationshintergrund im Bewerbungsverfahren berücksichtigen“, so der Sprecher.

Dennoch wird das Beschäftigungsniveau zukünftig nur durch gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gehalten werden können, heißt es dazu.