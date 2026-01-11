Wichtige Weichen wurden für den Tourismus in Magdeburg 2025 gestellt. Auch 2026 gibt es neue Angebote. Doch eines belastet die Attraktivität der Stadt deutlich.

Im roten Doppelstockbus werden in Magdeburg Stadtrundfahrten angeboten. Hier eine Aufnahme aus der Hegelstraße.

Magdeburg. - Das Jahr ist zu Ende, ein neues beginnt. Die Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: Hardy Puls, Geschäftsführer der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus Gesellschaft (MMKT). Die Gesellschaft wurde 1999 zur Vermarktung der Landeshauptstadt und ihrer touristischen Angebote gegründet und betreibt unter anderem die Touristinformation. Für Puls war 2025 vor allem eines: ein Jahr mit grundlegenden Weichenstellungen.