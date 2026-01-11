weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Blick in die Glaskugel Künstliche Intelligenz gefragt: Was sagt ChatGPT zur Zukunft von Oschersleben?

Wie sieht die Zukunft von Oschersleben aus? Eine KI wagt den Blick nach vorn – mit überraschend positiven Prognosen zu Wachstum, Wirtschaft, Infrastruktur und Nachhaltigkeit.

Von Vivian Hömke 11.01.2026, 08:00
Die Volksstimme hat den KI-Chatbot ChatGPT gefragt, wie sich Oschersleben in Zukunft entwickelt.
Die Volksstimme hat den KI-Chatbot ChatGPT gefragt, wie sich Oschersleben in Zukunft entwickelt. Symbolfoto: dpa

Oschersleben - Was vor einigen Jahren noch im wahrsten Sinne des Wortes wie Zukunftsmusik klang, hat mittlerweile längst Einzug in den Alltag gehalten: Künstliche Intelligenz (KI). Und sie steckt überall: ob in Sprachassistenten, Staubsaugerrobotern oder Chatbots. ChatGPT ist so ein Chatbot. Er lernt und beantwortet jede Frage. Doch wie zuverlässig ist die KI inzwischen geworden? Und was sagt sie über die Zukunft von Oschersleben voraus?