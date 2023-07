In Biederitz stationiert die mitteldeutsche Firma Teilauto ihr erstes Fahrzeug im Jerichower Land. Ein weiterer Anbieter steht für Gerwisch in den Startlöchern.

Auf Initiative der Mando GmbH, vertreten durch Stefan Helmeke (l.), stationiert Teilauto, vertreten durch Regionalleiter Jonathan Blume (M.), ein Carsharing-Auto in Biederitz, vertreten durch Bürgermeister Kay Gericke. Der Stellplatz des Renault Zoe befindet sich in der Tiefgarage der Breiten Straße 35.

Biederitz - Für Biederitz als erste Teilauto-Station im Jerichower Land sprachen vor allem zwei Argumente. Zum einen ist mit der Mando GmbH, einem Projektträger in der Solarbranche, aber auch im Bereich Immobilien aktiv, bereits ein Kunde vor Ort, ein sogenannter Ankermieter.

„Wir stehen für Energiewende in allen Bereichen“, erklärte Stefan Helmeke, einer der Mando-Geschäftsführer. „Deshalb ist es uns wichtig, CO2-freie Mobilität zur Verfügung zu stellen.“ Er habe seinen Dienstwagen abgeschafft und nutze nur noch das Carsharing-Angebot.

Beim Hausbau schon Carsharing-Stellplätze eingeplant

Beim Bau des Hauses in der Breiten Straße 35 in Biederitz seien von Anfang an Car- sharing-Stellplätze vorgesehen gewesen. Damit die App, über die das Fahrzeug gemietet werden kann, auch in der Tiefgarage funktioniert, hat die Mando GmbH für eine eigene Funkzelle gesorgt. Dafür erhielt Stefan Helmeke besonders viel Anerkennung. Diesen Extraschritt gehe nicht jeder, der an einem Stellplatz interessiert sei, sagte Teilauto-Regionalleiter Jonathan Blume.

Das zweite Argument, das für Biederitz sprach, ist die Nähe zu Magdeburg. In der Landeshauptstadt bietet Teilauto inzwischen 50 Fahrzeuge an verschiedenen Standorten an. In Leipzig oder Dresden ist das mitteldeutsche Unternehmen noch viel stärker vertreten.

Bei guter Nachfrage kommt ein zweites Fahrzeug

Die Hoffnung bei Teilauto ist groß, dass die Nachfrage in Biederitz stetig wächst, so dass früher oder später ein zweites Fahrzeug stationiert werden könnte. Ein Standort mit einem Auto ist eher ungewöhnlich.

Einen neuen Standort zu etablieren sei allerdings nicht die Sache weniger Monate, teilte Jonathan Blume mit. Damit die Leute ihr Mobilitätsverhalten überdenken, benötigte es meistens einen wichtigen Anlass. Beispielsweise, wenn sich mit dem 18. Geburtstag des Kindes die Frage stelle, ob noch ein Auto an- geschafft werden solle oder wenn ein Umzug bevorstehe.

Elektrischer Kleinwagen steht zur Miete bereit

Ein E-Kleinwagen Renault Zoe kann in Biederitz gemietet werden. Das Angebot richtet sich nicht nur an die Mieter in der Breiten Straße 35 oder die Nutzer des Coworking-Space, sondern an alle, die Carsharing nutzen wollen.

Die Buchung ist per App, Webseite oder telefonisch möglich. Geöffnet wird das Auto mittels Smartphone-App. Ausleihen lassen sich Fahrzeuge an allen mitteldeutschen Teilauto-Standorten. Über einen Carsharing-Verbund sind deutschlandweite Buchungen möglich.

Zweiter Anbieter hat Interesse an Gerwisch

Den ersten Anlauf, ein Gemeinschaftsauto-Angebot in Biederitz zu etablieren, hatte der Gemeinderat im vergangenen Herbst nicht unterstützt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum jetzigen Standort hatte die Firma mikashare angeboten, ein Carsharing-Fahrzeug an der Kantorwiese ab- zustellen. Weil die Gemeinde aber keine Einnahmen daraus erzielen konnte, wurde das Anliegen abgelehnt.

Bürgermeister Kay Gericke (SPD), der Carsharing-Angebote begrüßt, blieb an der Sache dran und fand gemeinsam mit der Ortschaft Gerwisch einen neuen Standort für mikashare. Da der Gerwischer Ortschaftsrat das Vorhaben begrüßte, stimmte der Gemeinderat dieses Mal auch für den Vertrag mit dem Anbieter. Finanziert werden soll das Fahrzeug über Sponsoren. Gelingt das, wird der Mietwagen auf dem Parkplatz am Eiscafé direkt an der Bundesstraße 1 stationiert. Da es sich hier voraussichtlich um einen Neunsitzer handelt, könnte das Fahrzeug auch für Vereine von Interesse sein, um gemeinsam zu Veranstaltungen oder Wettbewerben zu fahren oder für Familienausflüge in einem großen statt mehreren kleinen Autos.