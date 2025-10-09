Die Pfarrscheune in Reesen wird weiter ausgebaut. Neben Dorffesten und privaten Feiern kann dort auch bald Sport betrieben werden. Wie die Pläne aussehen.

In der zweiten Etage der Pfarrscheune soll bis Mitte 2026 ein Sportraum entstehen.

Reesen - Die Pfarrscheune in Reesen ist in den letzten Jahren zum wichtigesten Treffpunkt im Dorf geworden. Auf dem Areal mit sanierter Scheune, Stall und Garten finden Dorffeste, Vereinstreffen und private Veranstaltungen statt. Nun wird sie weiter ausgebaut: Bald soll die Scheune auch sportlich genutzt werden können. Was hier geplant ist.