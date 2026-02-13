Autofahrer sind irritiert Darf es in Burg keinen Günstig-Sprit geben? Shell-Tankstelle an der B1 seit drei Jahren ohne E10-Benzin

Die Preise an den Tankstellen im Jerichower Land sind höher als in Magdeburg. Was in Burg fehlt ist Günstig-Benzin, zumindest bei der Shell-Tankstelle an der Bundesstraße 1. Dabei hat es dort Bauarbeiten gegeben, um diesem kuriosen Umstand ein Ende zu setzen.