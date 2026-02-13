weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Autofahrer sind irritiert: Darf es in Burg keinen Günstig-Sprit geben? Shell-Tankstelle an der B1 seit drei Jahren ohne E10-Benzin

Die Preise an den Tankstellen im Jerichower Land sind höher als in Magdeburg. Was in Burg fehlt ist Günstig-Benzin, zumindest bei der Shell-Tankstelle an der Bundesstraße 1. Dabei hat es dort Bauarbeiten gegeben, um diesem kuriosen Umstand ein Ende zu setzen.

Von Marco Papritz 13.02.2026, 06:55
Blick auf die Shell-Tankstelle an der Bundesstraße 1 in Burg, an der seit 2023 der Günstig-Sprit E10 im Angebot fehlt. Foto: Marco Papritz

Burg - Seit dem Frühjahr 2023 fehlt E10-Benzin im Angebot der Shell-Tankstelle in Burg. Kunden reagieren mit Unverständnis, denn eigentlich hätte die Havarie längst behoben sein sollen.