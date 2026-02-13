Kurz vor dem Valentinstag steigt in Gardelegen die Nachfrage nach klassischen Aufmerksamkeiten. Vom Blumenstrauß über Parfüm bis hin zu süßen Kleinigkeiten und gemeinsamen Erlebnissen bieten lokale Geschäfte vielfältige Möglichkeiten für spontane Geschenke.

Der Valentinstag steht vor der Tür. Und für alle die noch kein Geschenk haben, gibts hier die Geheimtipps.

Gardelegen. - Rote Rosen, zuckersüße Pralinen. Alles in Pink und Rot, mit Herzchen und Glitzer – so präsentiert sich derzeit das Valentinstagsangebot in den großen Einzelhandelsketten.Der Tag ist mutmaßlich nach dem Märtyrer Valentin benannt, der trotz Verbots Paare christlich traute.Heute wird eher mit kleinen Geschenken gefeiert. Doch was hat die Einheitsgemeinde für den Tag der Liebenden zu bieten?