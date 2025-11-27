Zwei Jahre dauert der kuriose Umstand an, dass die Tankstelle von Shell in Burg Benzin E10 aus dem Angebot gestrichen hat. Das soll sich nun ändern und die Havarie endlich behoben werden.

Neuer Tank für Tankstelle in Burg: Nach zwei Jahren will Shell in Burg wieder günstiges Benzin anbieten

Blick auf die Shell-Tankstelle an der Bundesstraße 1 in Burg: Hier wird nun die Tankanlage erneuert.

Burg - Zwei Jahre ist es her, dass es an der Tankstelle von Burg zu einer Havarie gekommen war. Seitdem ist Benzin Super E10 hier nicht mehr im Angebot. Ein Umstand, der sich jetzt ändern wird.