Premiere in der Innenstadt: In Burg startet im August das erste Weinfest

Burg. - Mit dem Weinbergfest vor sechs Jahren hat Burg in jüngerer Vergangenheit schon einmal eindrucksvoll bewiesen, dass die edlen Trauben nicht nur ihre Anhänge finden, sondern die Tradition des Anbaus hoch oben in der Altstadt noch immer auf große Resonanz stößt. Erst recht natürlich nach der Landesgartenschau (Laga) 2018.

Das soll jetzt wiederholt werden – nur nicht auf dem Weinberg, sondern in der Innenstadt, „die es mehr als verdient hat, belebt zu werden“, sagt Steinhaus-Inhaber Gerry Weber. Und was spricht dagegen, Teile der City quasi in eine Traubenfestmeile zu verwandeln, auf der Gäste bei 16 verschiedenen Weinsorten aus zehn Ländern auf den Geschmack kommen können? „Gar nichts“, ist Weber überzeugt.

Burgs Weinkönigin Scarlett Beatrix I. amtiert immer noch. Archvfoto: Stadt Burg

Weil das kein Hexenwerk ist, haben er und viele weitere Geschäftsleute die Idee geboren, eine ganz besondere Veranstaltung am 1. und 2. August auf die Beine zu stellen, die die Burger und Besucher in die Innenstadt locken soll, um gesellige Stunden zu verleben, kündigt Steinhaus-Geschäftsführer Daniel Papenhagen an. Insgesamt beteiligen sich 14 Geschäfte am ersten Burger Weinfest, wobei es sich lohnen soll, tatsächlich dort bis 20 Uhr einzukehren – um zu shoppen oder einen edlen Tropfen zu verkosten.

Wein-Abend in Burger Innenstadt mit Musikern und Künstlern

Dafür gibt’s dann einen Stempel auf der Bonuskarte, die später für eine Auslosung genutzt werden kann. „Viele Sponsoren stehen nicht nur hinter der Idee, sie ermöglichen auch ganz tolle Preise und haben dafür gesorgt, dass auch bekannte Musiker und Künstler die Tage umrahmen“, sagt Gerry Weber - und verweist auf ein vielversprechendes Programm, bei dem gleich zu Beginn am Freitag, 1. August, wieder der Bogen zum erwähnten Weinbergfest gespannt wird, bei dem seinerzeit die Burger Weinbergkönigin Scarlett Beatrix I. naturgemäß im Mittelpunkt stand.

Sie amtiert übrigens seit 2019 immer noch und soll nun ganz offiziell in einer entsprechenden Zeremonie entthront werden – durch Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Der sieht die Premiere des ersten Weinfestes in der Kreisstadt schon mit Freude entgegen. „Das zeigt auch, dass sich viele Akteure für die Innenstadt einsetzen und selber das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Davor habe ich großen Respekt.“

Weinfest in Burg mit einem Programm für die ganze Familie

Soll der erste Weinfesttag mit Weinfestshopping, Weinfestrallye und Musik auf sich aufmerksam machen, geht es am zweiten Tag rund um die Familien und Kinder, die sich neben Unterhaltung, Disko, einem Vilando-Auftritt auch auf eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Donutmanufaktur oder sogar Kutschfahrten freuen können. „Alle Generationen sollen auf ihre Kosten kommen und auch die Innenstadt kennenlernen“, so Papenhagen.

Es geht also nicht ausschließlich um den Wein und andere Gaumenfreuden, wenngleich es wert sei, daran zu erinnern, „weil damit schließlich ein Teil der Burger Geschichte einher geht“, sagt Weber. Die Blütezeit des Weinbaus ist natürlich lange her und wird um 1600 datiert. Der Weinberg in der Oberstadt wird urkundlich erstmals 1519 erwähnt. Da seinerzeit die Ernten überwiegend reichhaltig ausfielen, wurde sogar am heutigen Wasserturm ein Presshaus errichtet.

Blick in die Geschichte: Weinanbau endet in Burg um 1700

Um 1700 ging es mit der Weinwirtschaft dann wieder stetig bergab. Grund genug, einige Jahrhunderte später daran in neuer Form zu erinnern. Zum Trost für alle, die mit Wein nicht viel am Hut haben: Es wird auch frisch gezapftes Bier angeboten.