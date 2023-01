Das neue Jahr startet mit Hiobsbotschaften

Gommern/Dornburg - Das Jahr 2023 könnte wahrlich besser starten. Doch was der Gommeraner Unternehmer Stefan Gratzke im Gespräch mit der Volksstimme zu berichten hat, klingt nicht nach einem Happy End. Er sieht sich gezwungen, zwei seiner Geschäftsbetriebe zu schließen: Das Café Katharina in Dornburg und den e-Point Pollok in Gommern.