Alle Jahre wieder grüßt das Rentier an der Kirche in Niegripp. Bewohner haben ein Ensemble aus Stroh kreiert, das als Weihnachtsbote fungiert.

Niegripp - Während in Magdeburg die Weihnachtsmärkte wie auf dem Alten Markt schon Besucher begrüßen, steht die Weihnachtsstimmung in Burg und seinen Ortschaften noch am Anfang. In Niegripp wird in Kürze ein Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Vorbote ist schon da.

Zwei Knopfaugen, Lichterkette um den Hals und einen nostalgischen Schlitten im Schlepptau. So grüßt nun wieder ein Rentier in Niegripp die Passanten und Autofahrer. Das hat Tradition in der Ortschaft von Burg.

Startschuss für Weihnachtsmarkt fällt in Niegripp in der Kirche

Einen Steinwurf von der Kreuzkirche entfernt, haben Bewohner wie Kerstin Zschieschack nun ein Ensemble aus Stroh gestaltet und dieses mit einem Bogen aus Tannengrün versehen, um auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Und um für den Weihnachtsmarkt zu werben, der am Sonnabend, 30. November 2025, am Kirchplatz auf die Beine gestellt wird.

Um 14 Uhr fällt im Gotteshaus der Startschuss, hier präsentieren Kita- und Hortkinder Lieder und Gedichte. Gegen 15 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. Während des Nachmittags können Besucher an Buden stöbern, sich mit Fisch und Schweinefleisch stärken, am Bowlestand einkehren und Kremserfahrten starten. Außerdem soll es blaue Zuckerwatte geben.

Um 17 Uhr steht ein gemeinschaftliches Singen an, wobei die Texte auf der Außenhülle der Kirche projiziert werden. Der Niegripper Weihnachtsmarkt ist der erste, der in den Burger Ortschaften in diesem Jahr eröffnet wird.