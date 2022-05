Das soll in Möckern 2022 gebaut und renoviert werden

Über Monate wurde in den 27 Ortschaften der Einheitsgemeinde Möckern debattiert, wo am schnellsten gebaut und investiert werden soll. Jetzt hat das Rathaus einen Plan vorgelegt.

Arbeiten an der Sporthalle Rosian. Hier legen zahlreiche Bürger ehrenamtlich selbst Hand an, damit es schnell geht.

Möckern - Wer geglaubt hatte, dass es am Ende in Möckern eine durchnummerierte Liste mit 27 Baumaßnahmen gibt, die in diesem Jahr erledigt werden müssen, wurde enttäuscht. Aber fest steht mittlerweile, wo tatsächlich gebaut oder saniert wird.