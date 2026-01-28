Ein Apfelkuchen als Praxistest: Seit 1983 nutzt Ute Lüdicke ihr DDR-Rührgerät RG28s. Beim Backen zeigt sich, warum das damals teure Küchengerät bis heute zuverlässig arbeitet.

Ute Lüdicke schlägt mit dem RG28 die Sahne für den fertigen Apfelkuchen. Das Gerät leistet ihr seit mehr als 40 Jahren gute Dienste.

Gommern - Wenn in der Küche von Ute Lüdicke das Rührgerät anläuft, wird es kurz laut. Dann aber läuft alles wie geschmiert, so wie seit mehr als 40 Jahren. Das RG28s, ein Rührgerät aus DDR-Produktion, steht bei der Gommeranerin noch immer zuverlässig im Dienst. Baujahr: Anfang der 1980er. Status: unkaputtbar.