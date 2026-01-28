Sie sind nicht zum ersten Mal auf der Grünen Woche in Berlin und das aus gutem Grund: die Fläminger Entenspezialitäten, das Umweltzentrum Ronney und Stefan Wallwitz wissen, dass die Messe schon einige Kunden gebracht hat.

Berlin/Zerbst - Fahrradtouren, mal was anderes erleben und lecker essen - das geht in Zerbst ohne weiteres und alles im Umkreis der Stadt. Denn schön ist es hier alle mal, Ideen hat der Zerbster und selbst gutes Essen produzieren kann er ebenfalls. Das alles stellten drei Zerbster Unternehmen auf der Grünen Woche in Berlin zur Schau und zur Verkostung - mit Erfolg. Und das nicht zum ersten Mal.