Der gestiegene Mindestlohn sorgt gerade bei kleinen Firmen für zusätzliche Kosten. Zwei Unternehmer schildern ihre Erfahrungen und beantworten die Frage, wie sich die Änderungen auf die Preise auswirkt.

Seit Anfang Januar ist der Mindestlohn auf 13,80 Euro pro Stunde gestiegen. Gerade für kleinere Unternehmen ergeben sich daraus Schwierigkeiten und Gefahren. Unternehmer aus Gardelegen erklären, was sie von der neuen Regelung halten.

Gardelegen. - Zum Jahresbeginn wurde der gesetzliche Mindestlohn erneut angehoben. Arbeitgeber zahlen nun nicht mehr 12,82 Euro brutto pro Stunde, sondern 13,90 Euro. Gerade für kleinere Betriebe bedeutet das eine hohe zusätzliche Belastung mit Blick auf die Personalkosten. Zwei Unternehmer aus Gardelegen schildern ihre Erfahrungen und beantworten die Frage, ob und wie sich diese Änderung auf den Preis auswirkt, den die Kunden zahlen müssen.