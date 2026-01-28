Mit einer besonderen Weihnachtsaktion fördert die Magdeburger Firma Getec green energy Nachhaltigkeit schon im Kindesalter: Die Kita „Am Eulenwäldchen“ in Güsen wird künftig eigenen Solarstrom erzeugen - und das vom Balkon aus.

Die Güsener Kita „Am Eulenwäldchen“ bekommt im Rahmen einer Weihnachtsaktion der Getec green energy ein Balkonkraftwerk gesponsert.

Güsen. - Grund zur Freude gibt es nun für die Erzieher und Kinder der Kita „Am Eulenwäldchen“ in Güsen, denn die Einrichtung wird modernisiert.

Denn die Magdeburger Firma Getec green energy spendet der Kita ein Balkonkraftwerk und organisiert auch die Umsetzung, wie Klara Sebening vom Vertrieb und Projektmanagement verrät: „Nach einer technischen Begutachtung und der offiziellen Übergabe eines symbolischen Gutscheins steht nun fest: Das Dach der Kita „Am Eulenwäldchen“ in der Herderstraße in Güsen bekommt ein Balkonkraftwerk.“

Drei Einrichtungen aus Sachsen-Anhalt gewinnen bei der Getec green energy

Das Unternehmen habe sich anstelle klassischer Weihnachtsgeschenke für eine nachhaltige Geste entschieden, erzählt Klara Sebening weiter. „Im Rahmen einer Weihnachtsaktion unterstützt die GETEC green energy so drei Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt mit jeweils einem Balkonkraftwerk.“ Und eine der glücklichen Einrichtungen davon kommt aus Elbe-Parey.

Ein ähnliches Modell kommt bald an die Kita in Güsen. Symbolfoto: dpa

Die Gemeinde Elbe-Parey freut sich ebenfalls sehr über das Engagement des Unternehmens. Auch Bürgermeisterin Nicole Golz zeigte sich begeistert: „Die Spende verbindet Nachhaltigkeit mit sozialem Engagement und kommt direkt unseren Kindern zugute.“

Das Balkonkraftwerk wird jährlich rund 800 Kilowattstunden Strom erzeugen und leistet damit einen Beitrag zur umweltfreundlichen Energieversorgung der Kita. „Wir hoffen, dass das Balkonkraftwerk den Kindern zeigt, dass erneuerbare Energien nicht nur wichtig, sondern auch spannend sein können. Und natürlich auch dabei helfen, Energie zu sparen“, sagt Clemens Knoche, verantwortlicher Mitarbeiter der GETEC green energy.

So funktioniert das Balkonkraftwerk in Güsen

Bei einem solchen Kraftwerk handelt es sich um eine Mini-Version einer klassischen Solaranlage. Häufig wird diese Version von Bewohnern kleinerer Wohnungen errichtet, aber auch an eben Kitas werden die kleinen Kraftwerke immer verbreiteter.

Durch die Solarmodule wird aus Sonnenenergie Strom erzeugt und umgewandelt, sodass dieser im Haushalt genutzt werden kann. Über die Steckdose gelangt der produzierte Ökostrom schließlich in das hauseigene Netz, von wo aus dieser für den Betrieb der Geräte genutzt werden kann.