  4. Kultobjekt: DDR-Radiorecorder und Kassettenbox: Musikmitschnitte im Osten - nur echt mit Moderatorengequatsche

Wenn Bürgermeister Kay Gericke heute den alten Radiorecorder einschaltet, wird die Zeit zurückgedreht: Depeche Mode, Hitparaden und orangefarbene Kassettenboxen – Erinnerungen an eine Jugend, in der Musik noch auf Band festgehalten wurde.

Von Franziska Stawitz 23.01.2026, 06:15
Kay Gericke mit seinem DDR-Radio-Kassetten-Recorder „Anett IS2" und der Kassettenbox: Beides hat er auf dem Flohmarkt erstanden.
Kay Gericke mit seinem DDR-Radio-Kassetten-Recorder „Anett IS2" und der Kassettenbox: Beides hat er auf dem Flohmarkt erstanden. Foto: Franziska Stawitz

Biederitz - Die Kassette, die Bürgermeister Kay Gericke (Freie Wähler) in den Radio-Kassetten-Recorder „Anett IS2“ schiebt, eiert und leiert zwar ein bisschen, aber schnell wird klar: Das sind Depeche Mode, die da singen, mitgeschnitten höchstwahrscheinlich in den 80er-Jahren.