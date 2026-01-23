Wenn Bürgermeister Kay Gericke heute den alten Radiorecorder einschaltet, wird die Zeit zurückgedreht: Depeche Mode, Hitparaden und orangefarbene Kassettenboxen – Erinnerungen an eine Jugend, in der Musik noch auf Band festgehalten wurde.

DDR-Radiorecorder und Kassettenbox: Musikmitschnitte im Osten - nur echt mit Moderatorengequatsche

Kay Gericke mit seinem DDR-Radio-Kassetten-Recorder „Anett IS2" und der Kassettenbox: Beides hat er auf dem Flohmarkt erstanden.

Biederitz - Die Kassette, die Bürgermeister Kay Gericke (Freie Wähler) in den Radio-Kassetten-Recorder „Anett IS2“ schiebt, eiert und leiert zwar ein bisschen, aber schnell wird klar: Das sind Depeche Mode, die da singen, mitgeschnitten höchstwahrscheinlich in den 80er-Jahren.