1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden Was Fans beider Seiten vorm Ostklassiker FCM - Dynamo wissen müssen

Der Ostklassiker FCM gegen Dynamo Dresden in der zweiten Fußball-Bundesliga in der Magdeburger Avnet-Arena elektrisiert Fans und Teams um Baris Atik und Stefan Kutschke. Was Fans über Tickets, Anreise, Stadion und Sicherheit wissen müssen.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 22.01.2026, 11:58
Die Fans werden ihren FCM gegen Dynamo Dresden im Stadion wieder stimmungsvoll unterstützen. Doch bevor es ins Stadion geht, ist einiges bei der Anreise zu beachten. Foto: Andreas Gora/dpa

Magdeburg. - FCM gegen Dynamo Dresden: Das gab es bisher schon 73-mal. 21-mal gewann der FCM, 35 Partien Dynamo Dresden. 17-mal wurden die Punkte geteilt. Was immer gleich war: Fans und Mannschaften sind vor dem Ostklassiker und Traditionsduell elektrisiert. Was die Fans beider Seiten jetzt über Tickets, Anreise, TV und Sicherheit wissen müssen.