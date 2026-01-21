weather wolkig
Klötze, Deutschland
  4. Geschichte des Bretterknallers: Klötze und die DDR-Obstproduktion

Die Wiege des Bretterknallers, eines bekannten Apfelweines aus DDR-Zeiten, steht im altmärkischen Klötze. Von dort kam auch der Jahrzehnte lang beliebte Mehrfruchtwein „We-Ka-Rot“. Und es wurden auch Rekorde aufgestellt.

Von Meike Schulze-Wührl Aktualisiert: 23.01.2026, 09:57
Der lange Zeit unverwüstliche Mehrfruchtwein namens „We-Ka-Rot“ wurde ab 1960 in der Altmark produziert.
Der lange Zeit unverwüstliche Mehrfruchtwein namens „We-Ka-Rot“ wurde ab 1960 in der Altmark produziert. Repro: Meike Schulze-Wührl

Klötze. - Die Geschichte des bekannten Bretterknallers, ein Apfelwein, ist untrennbar mit dem altmärkischen Klötze verbunden. Bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 entwickelten sich das Gut Hasselbusch, die Weinkellerei und die Konservenfabrik stetig weiter, wurden fortwährend vergrößert und modernisiert. Bei Klötze lag das damals größte Pfirsich-Anbaugebiet der DDR.