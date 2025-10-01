Im Rahmen der Sparmaßnahmen in Biederitz wird jeder Stein drei Mal umgedreht. Nun soll der Bauhof mehr Aufgaben übernehmen. In einer Ortschaft wirft das Fragen auf.

Biederitz. - Wie bereits aus den letzten Berichten hervorging, muss die Einheitsgemeinde in den nächsten Jahren jeden Cent dreimal umdrehen. Wo und an welcher Stelle sozialverträglich eingespart werden kann, darüber befindet in weniger als einer Woche der Gemeinderat in Biederitz. Dabei wird es auch um einen Punkt gehen, der zuletzt in Gübs für Unverständnis sorgte.