  4. Psychische Gesundheit: Depressionen im Jerichower Land nehmen zu: Es fehlt an Therapieplätzen

Wenn die Seele schwer wird: Im Jerichower Land steigen die Fehltage wegen Depressionen, doch Therapieplätze sind rar. Was bedeutet das für Betroffene – und wo gibt es trotzdem Unterstützung?

Von Franziska Stawitz Aktualisiert: 04.02.2026, 18:50
Hoffnungslosigkeit, Grübelschleifen, Ängste - eine Depression hat viele Gesichter.
Jerichower Land - Kein Appetit, Grübelschleifen, Antriebslosigkeit, Ängste, Konzentrationsstörungen oder auch Kopf- und Magenschmerzen sowie chronische Verspannungen - die Liste an Symptomen, die für eine Depression sprechen, ist lang.