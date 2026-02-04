Psychische Gesundheit Depressionen im Jerichower Land nehmen zu: Es fehlt an Therapieplätzen
Wenn die Seele schwer wird: Im Jerichower Land steigen die Fehltage wegen Depressionen, doch Therapieplätze sind rar. Was bedeutet das für Betroffene – und wo gibt es trotzdem Unterstützung?
Aktualisiert: 04.02.2026, 18:50
Jerichower Land - Kein Appetit, Grübelschleifen, Antriebslosigkeit, Ängste, Konzentrationsstörungen oder auch Kopf- und Magenschmerzen sowie chronische Verspannungen - die Liste an Symptomen, die für eine Depression sprechen, ist lang.