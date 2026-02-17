Warum Bus-Shuttle eingerichtet wird Der Autofrühling kehrt 2026 zurück - Innenstadt von Burg wird für das Fest zur Mobilität gesperrt

Es ist lange ruhig gewesen um den Autofrühling in Burg. Jetzt kehrt das Fest mit dem Themenschwerpunkt auf Fahrzeuge und Mobilität mit einem umfangreichen Programm zurück. Auch mit einem neuen Namen und an einem neuen Tag.