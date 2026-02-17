Warum Bus-Shuttle eingerichtet wird Der Autofrühling kehrt 2026 zurück - Innenstadt von Burg wird für das Fest zur Mobilität gesperrt
Es ist lange ruhig gewesen um den Autofrühling in Burg. Jetzt kehrt das Fest mit dem Themenschwerpunkt auf Fahrzeuge und Mobilität mit einem umfangreichen Programm zurück. Auch mit einem neuen Namen und an einem neuen Tag.
Burg - Neben dem Stadtfest, dem Rolandfest im Juni 2026, wird in Burg in diesem Jahr eine weitere Großveranstaltung auf die Beine gestellt. Nach einer längeren Pause soll der Autofrühling im April wieder viele Besucher in die Innenstadt locken.