Schweinitz - Wer bei diesen Zeilen an den einstigen Kinderstar „Heintje“ denken muss, dem sei verziehen: Wenn Fynn in schickem Sakko und Jeans das Mikrofon an die Lippen führt, werden Oma-Herzen schwach und die Generation der Ü-50er fängt an zu schunkeln.

Mit gerade mal neun Jahren hat der in Schweinitz lebende Fynn Constabel längst die Bühne für sich entdeckt. Dabei fokussiert sich der aufgeweckte Junge auf ein Genre, das man dieser Altersklasse eigentlich nicht zutraut. Denn Fynn singt am liebsten Hits der Sängerin Daniela Alfinito sowie Songs der „Amigos“. Für Nichteingeweihte: das sind Vater und Onkel von Daniela Alfinito.

Auch am vergangenen Sonntag beim Schweinitzer Herbstfest schallten daher Schlager wie „Frei und grenzenlos“, „110 Karat“ oder „Wie einst Lili Marleen“ durch die Lautsprecher: die Musik kam vom Band, Fynns Stimme darüber im Original.

Heimspiel für den jungen Sänger, der professionell, aber nicht gekünstelt durch die Reihen der Gäste im Festzelt glitt, mit einem Strahlen im Gesicht, das bewies: Fynn macht das von ganzem Herzen gern.

Der kleine Schlagersänger erntet Applaus und Folgeauftritte

Sein Publikum findet Fynn derzeit auf den Dorffesten der Region. So erntete er bereits beim jüngsten Rosianer Ehlefest viel Applaus für seinen Auftritt. Der Schweinitzer Ortsbürgermeister Bernhard Herder stellte schon eine Termin-Voranfrage für den kommenden Weihnachtsmarkt. Am 25. Oktober ist ein Auftritt vor Loburger Senioren geplant.

Doch es ist keineswegs nur die ältere Generation, die bei den Auftritten von Fynn ins Schwärmen gerät. Auch zur Einschulungsfeier der Loburger Grundschule, in der Fynn die vierte Klasse besucht, trat der junge Schweinitzer auf. Gelacht haben die Altersgenossen da nicht, stattdessen gab es Applaus. Fynn weiß aber, seine Kumpels haben einen anderen Musikgeschmack.

Die Zukunft singt Schlager

Schon als Kind habe er diese Musik gerne gehört, erzählt der Junge nach seinem Auftritt im Volksstimme-Interview. Seine Lieblingssängerin Daniela Alfinito hat er live schon mal in Dessau erleben können.

„Er singt ständig“, sagt Mama Mandy Constabel. „Zuhause wird der CD-Player angemacht und dann wird gesungen, gesungen, gesungen.“ Nicht nur die Texte lernt Fynn auswendig, auch die Bewegungen der Originale schaut er sich an und setzt sie nach seinem Geschmack ein.

Ein Instrument spielt Fynn nicht, eigene Texte hat der Neunjährige bislang nicht geschrieben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Man muss als Reporter ja diese Frage stellen, auch wenn man die Antwort schon ahnt: Was will er später mal werden? „Sänger“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Die Eltern wissen aber, dass auch Lokführer mal in Erwägung gezogen wurde. „Es ist ja noch viel Zeit“, weiß Fynn.