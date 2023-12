Die Altstadtweihnacht lockt am Wochenende vom 3. Advent 2023 nach Burg. An drei Tagen werden sechs Stationen in der Innenstadt bespielt. Und Straßen gesperrt.

Burg - Durch die Straßen von Burg (Jerichower Land) schlendern und an sechs Standorten weihnachtliche Atmosphäre genießen. Darum geht es bei der Altstadtweihnacht 2023, die nun am dritten Adventswochenende auf die Beine gestellt wird. Und für die es auf den Straßen zu Einschränkungen kommt.

Einer der Hingucker des dreitägigen Treibens wird dabei sicherlich der Weihnachtsmarkt am Weinberg sein. Dieser wird am 15. Dezember 2023 um 15 Uhr feierlich eröffnet und hat unter anderem Kutschfahrten sowie mittelalterliche Handwerkskunst zu bieten, die im Vorjahr bei der Premiere der Altstadtweihnacht bei den Besuchern sehr gut ankamen.

Viel zu erleben an sechs verschiedenen Standorten in der Innenstadt

Auch, weil sie sich perfekt einbetten in den ältesten Punkt der Stadt Burg. Der Wasserturm, die historische Gerberei, die Kirche Unser Lieben Frauen sowie die Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“ (Tipp: Bilderbuchkino am 15. Dezember 2023 von 15 bis 17 Uhr) und der Benvivo-Kulturturm als weitere Stationen sind übrigens gut zu Fuß zu erreichen.

Bilder mit dem Burger Weihnachtsmann waren bei der Altstadtweihnacht 2022 in Burg ein beliebtes Fotomotiv. Foto: Thomas Pusch

Bummeln und eine vergnügliche Zeit haben, ohne auf den motorisierten Verkehr achten zu müssen, ist dabei das Motto. „Sicherheit für alle Besucher“, soll das oberste Gebot sein, wie die Stadtverwaltung wissen lässt. Dies geht mit Einschränkungen für Anwohnern und Autofahrer einher, die bereits am 14. Dezember 2023 zum Aufbau des weihnachtlichen Treibens greifen werden.

Das komplette Programm finden Sie auf einen Blick hier.

Ab 12 Uhr bis Sonntag etwa 22 Uhr gilt in der Weinbergstraße ein Durchfahrtsverbot und sind der Treppengang und der Parkplatz Kirchhofstraße (Schotterplatz) gesperrt. Außerdem kommt es hier zu einem Park- und Halteverbot. Am Sonnabend können zudem die Bergstraße, Brückenstraße sowie Hainstraße nicht genutzt werden. In diesen Bereichen ist dann von 10 bis 22 Uhr ein Park- und Halteverbot vorgesehen. Das gilt auch für die Straße Unterm Hagen (bis Sternstraße), in der es bis Montagmittag zu Einschränkungen kommen wird.

Die Altstadtweihnacht 2023 in Burg kann von Freitag bis Sonntag kostenlos besucht werden.