Fußball, Beats und Rock ’n’ Roll markieren das Ende der Loburger Open-Air-Saison 2025 mit der „VengaVenga“-Party und „Spirit“-Festival . Wann die Partys steigen, was los ist und was Besucher wissen müssen.

Die letzten Open-Airs auf den Festwiesen in diesem Jahr: VegaVenga-Party und Spirit-Festival

Für jede Erfrischung dankbar zeigten sich bei einem früheren Festival in Loburg diese Besucher.

Loburg - Noch an zwei Wochenenden kann es am Rande der Stadt Loburg so richtig laut werden, dann ist die Open-Air-Saison der „Loburger Festwiesen“ beendet. Geräuschempfindliche Nachbarn können sich schonmal auf eine unruhige Samstagnacht vorbereiten.