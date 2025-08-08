weather wolkig
  4. Festivals in Loburg: Die letzten Open-Airs auf den Festwiesen in diesem Jahr: VegaVenga-Party und Spirit-Festival

Fußball, Beats und Rock ’n’ Roll markieren das Ende der Loburger Open-Air-Saison 2025 mit der „VengaVenga“-Party und „Spirit“-Festival . Wann die Partys steigen, was los ist und was Besucher wissen müssen.

Von Stephen Zechendorf Aktualisiert: 08.08.2025, 17:39
Für jede Erfrischung dankbar zeigten sich bei einem früheren Festival in Loburg diese Besucher.
Für jede Erfrischung dankbar zeigten sich bei einem früheren Festival in Loburg diese Besucher. Foto: Stephen Zechendorf

Loburg - Noch an zwei Wochenenden kann es am Rande der Stadt Loburg so richtig laut werden, dann ist die Open-Air-Saison der „Loburger Festwiesen“ beendet. Geräuschempfindliche Nachbarn können sich schonmal auf eine unruhige Samstagnacht vorbereiten.