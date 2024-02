Am Amphibienfahrzeug „Truxor“ ist eine Schneckenpumpe installiert, die den Schlamm ansaugt und zur Trennung von Wasser und Feststoffen in eine Schlammpresse befördert.

Nedlitz - Riesige Maschinen, Lkw, und Container bestimmen momentan das Bild am Nedlitzer Dorfteich an der Amtswiese. Auf dem Teich schwimmt ein Amphibienfahrzeug, das Schlamm vom Boden des Gewässers ansaugt und über Rohre zu einer Schlammpresse befördert. Die Presse tuckert vor sich hin, es riecht nach Faulgasen. Der Geruch bohrt sich in die Nase, es ist unangenehm, stinkt regelrecht.