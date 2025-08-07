Seit 1. Mai Pflicht Digitale Passbilder für Ausweise - aber in Burg fehlt der Fotoautomat
Seit 1. Mai dürfen Ausweise nur noch mit digitalen Passbildern bestückt werden. Dazu soll es in den Ämtern auch Fotoautomaten geben - in Burg ist bisher von so einem Gerät nichts zu sehen. Was ist zu tun, wenn man einen neuen Pass braucht?
07.08.2025, 17:59
Burg - Passbilder beim Fotografen oder an der Fotostation in der Rossmann-Filiale machen und dann ausgedruckt ins Bürgerbüro mitbringen – viele Jahre war das der Weg, wenn Bürger Personalausweise oder Reisepässe beantragen wollten. Seit 1. Mai werden allerdings nur noch digitale Bilder akzeptiert. So weit, so bekannt. Dafür wurden alle Bürgerbüros mit digitalen Fotoautomaten ausgestattet. In Burg allerdings wartet man auf eben jenes Gerät immer noch, wie die Stadt jetzt mitteilte.