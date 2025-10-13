In Magdeburg hat eine neuer Spielwarenladen eröffnet. Hunderte strömten in den Laden. Das Familienunternehmen kommt aus Sachsen-Anhalt. Wie es sich von Spielwaren-Giganten und Online-Handel abheben will.

In Magdeburg hat die Spielzeugwelt Goyer eröffnet. Inhaber Matthias Goyer (links) leitet das Familienunternehmen in fünfter Generation. Sohn Johannes hat an dem Laden im Börde-Park maßgeblich mitgewirkt.

Magdeburg. - Hunderte Menschen waren am Montagmittag im Börde-Park unterwegs. Dabei hatten viele ein besonderes Ziel: Die Spielzeugwelt Goyer, die an diesem Tag Neueröffnung feierte. Treibende Kraft des Ladens ist ein 18-Jähriger.