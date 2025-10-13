Einkaufen im Börde-Park Hunderte stürmen Laden: Spielzeugwelt Goyer in Magdeburg eröffnet
In Magdeburg hat eine neuer Spielwarenladen eröffnet. Hunderte strömten in den Laden. Das Familienunternehmen kommt aus Sachsen-Anhalt. Wie es sich von Spielwaren-Giganten und Online-Handel abheben will.
13.10.2025, 12:15
Magdeburg. - Hunderte Menschen waren am Montagmittag im Börde-Park unterwegs. Dabei hatten viele ein besonderes Ziel: Die Spielzeugwelt Goyer, die an diesem Tag Neueröffnung feierte. Treibende Kraft des Ladens ist ein 18-Jähriger.