Nach dem schweren Brand mit tragischem Ausgang in Haldensleben gibt es jetzt neue Informationen – was die Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen sagen kann.

Die Ermittler konzentrieren sich auf den Außenbereich des Hauses Nr. 47 am Jungfernstieg – vom Innenhof aus hatte sich das Feuer in beide Richtungen ausgebreitet.

Haldensleben - Nach dem Feuerdrama am Jungfernstieg, bei dem eine 74-jährige Frau ums Leben kam, hat die Polizei nun erste Ergebnisse der Spurensicherung bekannt gegeben. Claudia Seidemann, Sprecherin des Polizeireviers Börde, informierte am Montag über den aktuellen Stand der Ermittlungen.