weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Brandermittlungen in Haldensleben: Tödlicher Brand am Jungfernstieg: Polizei nennt erste Erkenntnisse

Brandermittlungen in Haldensleben Tödlicher Brand am Jungfernstieg: Polizei nennt erste Erkenntnisse

Nach dem schweren Brand mit tragischem Ausgang in Haldensleben gibt es jetzt neue Informationen – was die Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen sagen kann.

Von Anett Roisch 13.10.2025, 12:38
Die Ermittler konzentrieren sich auf den Außenbereich des Hauses Nr. 47 am Jungfernstieg – vom Innenhof aus hatte sich das Feuer in beide Richtungen ausgebreitet.
Die Ermittler konzentrieren sich auf den Außenbereich des Hauses Nr. 47 am Jungfernstieg – vom Innenhof aus hatte sich das Feuer in beide Richtungen ausgebreitet. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Nach dem Feuerdrama am Jungfernstieg, bei dem eine 74-jährige Frau ums Leben kam, hat die Polizei nun erste Ergebnisse der Spurensicherung bekannt gegeben. Claudia Seidemann, Sprecherin des Polizeireviers Börde, informierte am Montag über den aktuellen Stand der Ermittlungen.