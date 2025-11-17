Die Diskussion über die Rentenreform wird zur Bewährungsprobe der schwarz-roten Koalition. Im zugespitzten Streit innerhalb der CDU meldet sich jetzt auch die Junge Union Sachsen-Anhalt zu Wort.

Junge Union Sachsen-Anhalt muckt auf: „Politik auf dem Rücken der jungen Generation“

Magdeburg - DerJU-Landesvorsitzende Nico Elsner teilte am Montag auf Volksstimme-Anfrage mit: „Die geplante Haltelinie über 2031 hinaus ist generationenpolitisch ein Irrweg. Sie würde nach heutigem Stand mehr als 100 Milliarden Euro kosten – ohne jede Reform, ohne jeden Plan, wie das bezahlt werden soll. Das ist schlichtweg Politik auf dem Rücken der jungen Generation.“