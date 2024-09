Die Einwohner von Schartau bei Burg müssen in diesem Jahr nicht noch einmal den Ortschaftsrat wählen. Das wird in der kommenden Woche beschlossen.

Kein Interesse an Ehrenamt

Die erneute Ortschaftsratswahl in Schartau entfällt.

Schartau/Burg. - Es bleibt dabei: In Schartau bei Burg finden sich nicht genügend Bewerber für einen kompletten siebenköpfigen Ortschaftsrat. Auch eine erneute Frist bis zum 3. September brachte keinen Erfolg. In der Stadtverwaltung gingen keine weiteren Kandidaturen ein, so Vize-Stadtwahlleiter Torsten Schulz.