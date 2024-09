Imbiss Ecke B1 / B 184 in Heyrothsberge Döner-Fans aufgepasst: Beliebtes Fastfood bald in neuer Location in Heyrothsberge

Auf dem sonst so leeren Platz des Orient-Imbiss in Heyrothsberge tut sich was. Erst eine Grundplatte, nun ein Gebäude fallen ins Auge. Was sind die Pläne? Wann geht es los?