Schermens Ortsbürgermeister Rolf Bock will die Idee eines Dorfladens weiter verfolgen. Ein passendes Grundstück wird gesucht und eine Einwohnerversammlung soll einberufen werden. Wie der aktuelle Stand aussieht.

So sieht der Dorfladen aus. Gebaut wurde er in Burgkemnitz.

Schermen. - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit will Schermens Ortsbürgermeister Rolf Bock (SPD) im Ortschaftsrat eine Diskussion über einen möglichen Standort für einen Dorfladen führen. Das sagte er am Montagabend bei der jüngsten Sitzung.