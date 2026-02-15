weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Suche nach Grundstück: Dorfladen in Schermen: Bürgermeister erwartet langwierigen Prozess

Schermens Ortsbürgermeister Rolf Bock will die Idee eines Dorfladens weiter verfolgen. Ein passendes Grundstück wird gesucht und eine Einwohnerversammlung soll einberufen werden. Wie der aktuelle Stand aussieht.

Von Thomas Höfs 15.02.2026, 17:44
So sieht der Dorfladen aus. Gebaut wurde er in Burgkemnitz.
So sieht der Dorfladen aus. Gebaut wurde er in Burgkemnitz. Foto: T. Höfs

Schermen. - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit will Schermens Ortsbürgermeister Rolf Bock (SPD) im Ortschaftsrat eine Diskussion über einen möglichen Standort für einen Dorfladen führen. Das sagte er am Montagabend bei der jüngsten Sitzung.