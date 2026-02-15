Zu einem Wohnungsbrand ist es in Magdeburg-Cracau am frühen Morgen des 15. Februar 2026 gekommen. Die Feuerwehr löschte, die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Magdeburg. - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, dem 15. Februar 2026, kam es im Magdeburger Stadtteil Cracau zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Mehrfamilienhauses gemacht haben oder Angaben zur Entstehung des Feuers machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder alternativ über das Online-E-Revier unter https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier entgegen.

Anwohner hatten zuvor ungewöhnliche Geräusche aus der betroffenen Wohnung wahrgenommen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen geriet in der Wohnung ein Polstermöbelstück aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt, dennoch entstand Sachschaden in der Brandwohnung.

Die betroffene Wohnung wurde im Anschluss an den Einsatz von der Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Magdeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein technischer Defekt, Fahrlässigkeit oder eine vorsätzliche Handlung vorliegt, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.