weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Familienfest auf dem Bauernhof: Drachen-Herbst-Fest der besonderen Art: Warum der Röhlsche Hof in Wallwitz längst kein Geheimtipp mehr ist

Familienfest auf dem Bauernhof Drachen-Herbst-Fest der besonderen Art: Warum der Röhlsche Hof in Wallwitz längst kein Geheimtipp mehr ist

Ein Tag voller Tiere, Drachen und Lachen: Beim Drachen-Herbst-Fest auf dem Röhlschen Hof in Wallwitz erlebten Familien ein liebevoll gestaltetes Bauernhofabenteuer

Von Franziska Stawitz 13.10.2025, 18:05
Zusammen mit vielen freiwillligen Helfern stellte Familie Peters das Drachen-Herbst-Fest in Wallwitz auf die Beine
Zusammen mit vielen freiwillligen Helfern stellte Familie Peters das Drachen-Herbst-Fest in Wallwitz auf die Beine Foto: Franziska Stawitz

Wallwitz - „Oh“ und „ah“ hörte man an jeder Ecke auf dem Röhlschen Hof in Wallwitz am Samstag - und das von Kindern und Eltern gleichermaßen. Susann und Patrick Peters hatten zum Drachen- Herbst-Fest geladen und viele Besucher aus Nah und Fern fanden den Weg auf den Hof.