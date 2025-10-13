Ein Tag voller Tiere, Drachen und Lachen: Beim Drachen-Herbst-Fest auf dem Röhlschen Hof in Wallwitz erlebten Familien ein liebevoll gestaltetes Bauernhofabenteuer

Drachen-Herbst-Fest der besonderen Art: Warum der Röhlsche Hof in Wallwitz längst kein Geheimtipp mehr ist

Zusammen mit vielen freiwillligen Helfern stellte Familie Peters das Drachen-Herbst-Fest in Wallwitz auf die Beine

Wallwitz - „Oh“ und „ah“ hörte man an jeder Ecke auf dem Röhlschen Hof in Wallwitz am Samstag - und das von Kindern und Eltern gleichermaßen. Susann und Patrick Peters hatten zum Drachen- Herbst-Fest geladen und viele Besucher aus Nah und Fern fanden den Weg auf den Hof.