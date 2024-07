Wer tritt die Nachfolge der langjährigen Ortsbürgermeisterin Karla Michalski (CDU) in Gerwisch an? Die mit Spannung erwartete Wahl entwickelte sich zum Krimi.

Wahl des Ortsbürgermeisters in Gerwisch

Gerwisch/Heyrothsberge. - Um 19.58 Uhr stand am Mittwochabend das Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl in Gerwisch fest. Dem vorausgegangen war ein wahrer Wahlkrimi. Mit Ina Möbius (CDU), die bei der Ortschaftsratswahl am 9. Juni mit Abstand die meisten Stimmen erhalten hatte, und Christian Bruchmüller (SPD), dem bisherigen stellvertretenden Ortsbürgermeister, waren zwei Kandidaten für die Nachfolge von Karla Michalski (CDU) vorgeschlagen worden. Sie hatte das Amt als (Orts-)Bürgermeisterin 34 Jahre lang ausgeübt.