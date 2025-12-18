Kleine Flamme wird zu großem Feuer Dramatische Szenen zu Weihnachten: Feuerwehr warnt Bewohner in Burg vor Leichtsinn in Wohnungen
Aus einem kleinen Funken wird ein Wohnungsbrand. Für die Feuerwehr in Burg ist das Alltag. Sogenannte Entstehungsbrände sind der Grund für viele Einsätze - gerade zur Weihnachtszeit. Dabei ist Leichtsinn eine der Brandursachen.
18.12.2025, 18:15
Burg - Es entzündet sich binnen Sekunden und sorgt für Panik: Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit für Brände in Wohnungen und Häusern. Auch in Burg, wo die Feuerwehr in diesen Tagen besonders gefordert ist.