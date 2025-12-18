weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kleine Flamme wird zu großem Feuer: Dramatische Szenen zu Weihnachten: Feuerwehr warnt Bewohner in Burg vor Leichtsinn in Wohnungen

Aus einem kleinen Funken wird ein Wohnungsbrand. Für die Feuerwehr in Burg ist das Alltag. Sogenannte Entstehungsbrände sind der Grund für viele Einsätze - gerade zur Weihnachtszeit. Dabei ist Leichtsinn eine der Brandursachen.

Von Marco Papritz 18.12.2025, 18:15
Impressionen von einem Brand in einer Wohnung: Funken von Wunderkerzen reichen aus, um ein Feuer zu entfachen.
Impressionen von einem Brand in einer Wohnung: Funken von Wunderkerzen reichen aus, um ein Feuer zu entfachen. Foto: Marco Papritz

Burg - Es entzündet sich binnen Sekunden und sorgt für Panik: Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit für Brände in Wohnungen und Häusern. Auch in Burg, wo die Feuerwehr in diesen Tagen besonders gefordert ist.