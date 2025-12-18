Kleine Flamme wird zu großem Feuer Dramatische Szenen zu Weihnachten: Feuerwehr warnt Bewohner in Burg vor Leichtsinn in Wohnungen

Aus einem kleinen Funken wird ein Wohnungsbrand. Für die Feuerwehr in Burg ist das Alltag. Sogenannte Entstehungsbrände sind der Grund für viele Einsätze - gerade zur Weihnachtszeit. Dabei ist Leichtsinn eine der Brandursachen.