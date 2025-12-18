Die SBB Baskets tragen ihre Heimspiele seit dem Aufstieg in Magdeburg aus. Ihre Fans haben sie trotzdem nicht vergessen.

Die SBB Baskets feiern mit ihren Fans in Wolmirstedt ein kleines Weihnachtsfest.

Wolmirstedt. - Zu einem Fantreffen haben die SBB Baskets in die Wolmirstedter Innenstadt eingeladen und viele Basketballfreunde sind gekommen. Sie nutzten die Gelegenheit, um mit den Trainern Eiko Potthast und Marius Gumpert sowie Spielern wie Nigel Pruitt, Martin Bogdan, Benjamin Koppke und Modestas Paulauskas ins Gespräch zu kommen.