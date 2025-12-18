weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Fantreffen in Wolmirstedts Innenstadt: SBB Baskets haben Wolmirstedt nicht vergessen

Die SBB Baskets tragen ihre Heimspiele seit dem Aufstieg in Magdeburg aus. Ihre Fans haben sie trotzdem nicht vergessen.

Von Gudrun Billowie 18.12.2025, 19:15
Die SBB Baskets feiern mit ihren Fans in Wolmirstedt ein kleines Weihnachtsfest.
Die SBB Baskets feiern mit ihren Fans in Wolmirstedt ein kleines Weihnachtsfest. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Zu einem Fantreffen haben die SBB Baskets in die Wolmirstedter Innenstadt eingeladen und viele Basketballfreunde sind gekommen. Sie nutzten die Gelegenheit, um mit den Trainern Eiko Potthast und Marius Gumpert sowie Spielern wie Nigel Pruitt, Martin Bogdan, Benjamin Koppke und Modestas Paulauskas ins Gespräch zu kommen.