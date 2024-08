Am Freitagnachmittag ging das Ehlefest schon gut los: Viele Besucher erfreuten sich am Programm der Kita- und Hortkinder der Rappelkiste.

Biederitz. - Die Ehlefest-Besucher konnten am Sonnabend an den mehr als 30 Ständen des Flohmarkts mehrere Runden über die Kantorwiese drehen und wurden nicht zuletzt direkt in den Pfarrgarten gelotst, wo der Backofen in Betrieb war und die Regenbogenbibliothek mit einem großen Bücherflohmarkt – um Platz und Einnahmen für Neuerwerbungen zu schaffen – gleich weiter zum Stöbern einlud.