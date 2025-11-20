Für viele gehört der Geruch von brennendem Laub zum Herbst. Anderen geht der Qualm furchtbar auf die Nerven. Ist das Verbrennen von Gartenabfällen im Jerichower Land überhaupt erlaubt?

Die Entsorgung auf den Wertstoffhöfen ist die umweltschonende Alternative zum Verbrennen.

Burg/Genthin. - Qualmende Laubhaufen sind für die einen ein typisches Zeichen für den Herbst, für andere eine unerträgliche Belästigung. Daher ist das Verbrennen nicht überall erlaubt. Wie ist das im Jerichower Land geregelt?