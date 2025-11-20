weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Kompostieren oder verbrennen?: Dürfen Gartenabfälle im Jerichower Land verbrannt werden?

Kompostieren oder verbrennen? Dürfen Gartenabfälle im Jerichower Land verbrannt werden?

Für viele gehört der Geruch von brennendem Laub zum Herbst. Anderen geht der Qualm furchtbar auf die Nerven. Ist das Verbrennen von Gartenabfällen im Jerichower Land überhaupt erlaubt?

Von Thomas Pusch 20.11.2025, 06:01
Die Entsorgung auf den Wertstoffhöfen ist die umweltschonende Alternative zum Verbrennen.
Burg/Genthin. - Qualmende Laubhaufen sind für die einen ein typisches Zeichen für den Herbst, für andere eine unerträgliche Belästigung. Daher ist das Verbrennen nicht überall erlaubt. Wie ist das im Jerichower Land geregelt?