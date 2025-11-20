weather heiter
  4. Musikvideo aus Sudenburg: Magdeburger Blaskapelle macht jetzt Rap

Die Magdeburger Blaskapelle „Die Original Rottersdorfer“ machen seit 66 Jahren Kirchen- und Blasmusik. Nun haben sie ein Musikvideo mit einem Rap über Sudenburg veröffentlicht.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 20.11.2025, 09:12
Die Magdeburger Blaskapelle „Original Rottersdorfer“ ist unter die Rapper gegangen.
Magdeburg. - Sie kommen eigentlich aus dem Genre Kirchenmusik, machen in der Regel Blasmusik und jetzt haben sie erstmals einen Rapsong veröffentlicht: Die „Original Rottersdorfer“. Ein Musikvideo zu ihrem Song haben sie ebenfalls gedreht.